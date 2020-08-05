Каррера: Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол
- РИА Новости
В частности, итальянский специалист назвал российского форварда потрясающим игроком.
«Он именно тот нападающий, который наделён великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина всё отлично с физической формой. Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол. Мне кажется, что у Александра всё получится в «Спартаке», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что Каррера похвалил гендиректора москвичей Шамиля Газизова за трансфер Кокорина.