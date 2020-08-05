Каррера: Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол

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Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера положительно высказался о новобранце красно-белых Александре Кокорине.
Каррера: Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол
  • РИА Новости

В частности, итальянский специалист назвал российского форварда потрясающим игроком.

«Он именно тот нападающий, который наделён великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина всё отлично с физической формой. Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол. Мне кажется, что у Александра всё получится в «Спартаке», — приводит слова Карреры Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Каррера похвалил гендиректора москвичей Шамиля Газизова за трансфер Кокорина.

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