Каррера похвалил Газизова за трансфер Кокорина

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера оценил переход в команду Александра Кокорина.

По его мнению, подписание контракта с нападающим является отличным вложением со стороны красно-белых. Итальянский специалист также заметил, что не знаком с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, но считает его компетентным человеком.

«Видно, что «Уфа» при Газизове стала намного сильнее — об этом говорит как минимум выход в квалификацию Лиги Европы. Ему также удалось «прокачать» многих игроков, которые прошли через «Уфу», а потом были проданы за хорошие деньги. Думаю, подписание Кокорина в «Спартак» — отличное доказательство того, насколько Газизов компетентный менеджер», — цитирует Карреру Metaratings.ru.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско нравится ему больше, чем Каррера.