Червиченко: Тедеско мне больше нравится, чем Каррера и Кононов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением о нынешнем главном тренере команды Доменико Тедеско.

«По составу «Спартак» должен быть не ниже третьей-четвёртой строчки. Видно, какую игру Тедеско команде ставит. Скоростной футбол, быстрый переход из обороны в атаку. Немцу надо дать спокойно отработать следующий сезон, и всё у него получится. Мне он больше нравится, чем Каррера и Кононов. Но эмоции надо погасить, в некоторых эпизодах явно перебарщивает. Например, когда начинает судей травить, а те потом на команде отыгрываются. Хотя в последней игре в Казани «Спартак» два пенальти пробил! Так, видимо, своим нытьём всех достал, что все сразу захотели помочь. Это, знаете, когда ребёнок маленький орёт, ему торопятся чем-нибудь рот заткнуть», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Доменико Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Команда закончила чемпионат на седьмой строчке, не сумев попасть в еврокубки.

Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что «Спартаку» стоит пригласить Олега Романцева.