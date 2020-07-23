Газзаев считает, что «Спартаку» стоит пригласить Романцева

Глава комитета по делам национальностей Государственной думы, бывший главный тренер московского ЦСКА выразил мнение, что столичному «Спартаку» стоит вернуть экс-наставника команды Олега Романцева.

«Самый успешный тренер в «Спартаке» — это Олег Иванович Романцев. Вот кого надо приглашать. Это человек, который писал историю. Он знает всё. И болельщики его примут с радостью», — цитирует Газзаева РИА Новости.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989-го по 1995-й и с 1997-го по 2003-й. Под его руководством команда восемь раз стала чемпионом России и один раз выиграла первенство СССР, а также клуб четырежды завоевал Кубок страны. Кроме того, красно-белые выиграли один чемпионат России, когда Романцев занимал должность президента клуба.

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также красно-белые дошли до полуфинала Кубка России. Главным тренером команды является Доменико Тедеско.

Ранее Леонид Федун назвал цели «Спартака» на следующий сезон.