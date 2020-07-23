Федун назвал цели «Спартака» на следующий сезон

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о целях команды на следующий сезон.
Федун назвал цели «Спартака» на следующий сезон
  • РИА Новости

По его словам, он провёл встречу с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым и главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда «Спартак детям», — цитирует Федуна «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона «Спартак» набрал 39 очков и занял седьмое место в Российской премьер-лиге, а также красно-белые дошли до полуфинала Кубка России.

Ранее Газизов назвал невозможным спонсирование «Химок» со стороны «Спартака».

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