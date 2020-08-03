Гербольдт предположила, почему фигуристки массово переходят к Плющенко

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Бывшая фигуристка, а ныне тренер Катерина Гербольдт высказалась о переходе Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Гербольдт предположила, почему фигуристки массово переходят к Плющенко
  • РИА Новости

По её словам, если спортсмена что-то не устраивает и он начинает думать о возможности перехода, «это уже живёт в его голове».

«Видимо, они нашли в Жене то, что их привлекло. Это могут быть контракты, а могут быть просто какие-то взаимоотношения. Им нравится, как человек работает. Другая система. А со стороны кажется, что она лучше. Это надо девочек спросить, почему они выбрали именно Плющенко», — цитирует Гербольдт «Спорт день за днём».

Ранее переход Косторной прокомментировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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