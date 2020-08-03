Мать Кокорина показала детские фотографии сына в форме «Спартака»

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Светлана Кокорина, мать новобранца «Спартака» Александра Кокорина, опубликовала в Instagram детские фотографии своего сына в форме красно-белых.
Мать Кокорина показала детские фотографии сына в форме «Спартака»
  • © spartak.com

«Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молиться за тебя, чтобы твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровье. Я поняла, что бояться нет смысла. Всё, чему суждено случиться, всё равно произойдет... С Богом, сынок», — написала она.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём первом сезоне в России немецким журналистам.

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