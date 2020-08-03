Тедеско заявил, что спас «Спартак» от вылета и доволен сезоном

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём первом сезоне в России немецким журналистам.
Тедеско заявил, что спас «Спартак» от вылета и доволен сезоном
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Как отметил специалист, его штаб приступил к работе, когда команда занимала 12-е место и находилась в двух очках от зоны вылета.

«Начало было неровным, и, конечно же, во время пандемии было тяжело. Но в итоге мы добились своей цели и уберегли невероятно молодую команду от вылета. Мы завершили сезон на седьмом месте, в двух очках от Лиги Европы. К тому же нам очень не повезло вылететь от «Зенита» в полуфинале Кубка России. В целом мы довольны», — приводит слова Тедеско Zeit Online.

Ранее сообщалось, что стал известен бюджет «Спартака» на сезон-2020/21.

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