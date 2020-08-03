В ФНЛ работают над внедрением VAR

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сообщил, что лига работает над тем, чтобы система видеопомощи арбитрам (VAR) была задействована на всех матчах турнира.

«Работа в этом направлении ведётся совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги. Она разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB. Для внедрения VAR достаточно четырёх транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ», — приводит слова Ефремова ТАСС.

Сезон-2020/21 ФНЛ стартовал 1 августа.

Ранее председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказал мнение о VAR.