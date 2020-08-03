В ФНЛ работают над внедрением VAR
- РИА Новости
«Работа в этом направлении ведётся совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги. Она разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB. Для внедрения VAR достаточно четырёх транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ», — приводит слова Ефремова ТАСС.
Сезон-2020/21 ФНЛ стартовал 1 августа.
Ранее председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказал мнение о VAR.