В ФНЛ работают над внедрением VAR

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сообщил, что лига работает над тем, чтобы система видеопомощи арбитрам (VAR) была задействована на всех матчах турнира.
В ФНЛ работают над внедрением VAR
  • РИА Новости

«Работа в этом направлении ведётся совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги. Она разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB. Для внедрения VAR достаточно четырёх транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ», — приводит слова Ефремова ТАСС.

Сезон-2020/21 ФНЛ стартовал 1 августа.

Ранее председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказал мнение о VAR.

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