Коллина: VAR — это маленький ребёнок, который учится и стремится стать лучше

Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Никого не волнует неправильное решение, которое было принято судьёй, но которое было исправлено VAR. Имеет значение конечный результат. Нет, конечно, судейский комитет волнует, если рефери принял неверное решение. Мы должны улучшать судей, чтобы в будущем они делали всё правильно. Это то, чем мы должны заниматься, это наша работа. Но с точки зрения исхода, если неверное решение исправляется этой системой, то никто не вспомнит, как поступил судья изначально в ключевом моменте игры», — приводит слова Коллины пресс-служба ФИФА.

Он отметил, что VAR была разработана, чтобы полностью контролировать происходящее на поле во время матча.

«Но, в отличие от технологии, фиксирующей взятие ворот, окончательное решение в VAR принимает именно человек. И все мы не совершенны, ошибки случаются из-за того, что все мы люди. Поэтому эта система — это маленький ребёнок, который учится и стремится стать лучше», — добавил глава судейского комитета ФИФА.

VAR была официально включена в правила футбола в 2018 году, после чего систему начали применять как на международных турнирах, так и в национальных чемпионатах. В России VAR начали использовать с полуфинала финала Кубка страны сезона-2018/19.

Ранее глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR.