Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы говорим о маленьком ребёнке, которого пытаемся научить ходить. В России на всех матчах VAR начал работать только со второго круга. У нас недостаточно времени, чтобы адаптировать эту систему, не сделать ошибки, которые были в других странах, и просто научиться работать с этим механизмом. Будущее за VAR. Одна из наших главных задач — это сокращение времени просмотра», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Ранее он высказался о судействе на матчах «Спартака».