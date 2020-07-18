Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR
- РИА Новости
«Мы говорим о маленьком ребёнке, которого пытаемся научить ходить. В России на всех матчах VAR начал работать только со второго круга. У нас недостаточно времени, чтобы адаптировать эту систему, не сделать ошибки, которые были в других странах, и просто научиться работать с этим механизмом. Будущее за VAR. Одна из наших главных задач — это сокращение времени просмотра», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».
Ранее он высказался о судействе на матчах «Спартака».