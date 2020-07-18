Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR
  • РИА Новости

«Мы говорим о маленьком ребёнке, которого пытаемся научить ходить. В России на всех матчах VAR начал работать только со второго круга. У нас недостаточно времени, чтобы адаптировать эту систему, не сделать ошибки, которые были в других странах, и просто научиться работать с этим механизмом. Будущее за VAR. Одна из наших главных задач — это сокращение времени просмотра», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

Ранее он высказался о судействе на матчах «Спартака».

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