Сен-Пьер прокомментировал возможность боя с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможность проведения поединка с действующим обладателем пояса в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
Сен-Пьер прокомментировал возможность боя с Нурмагомедовым
  • Reuters

«Я поддерживаю форму, но не потому, что готовлюсь к поединку. Мне просто нравится быть в форме. Должен сказать, я ещё не в идеальном состоянии. Если у меня будет бой, надо будет пройти тренировочный лагерь. Не так давно меня ввели в Зал славы, я завершил карьеру и чувствую себя превосходно. Если у промоушена есть что мне предложить, пусть наберут мне. Они знают, где меня искать», — приводит слова Сен-Пьера RDS.

39-летний канадский боец официально завершил карьеру в 2019 году.

Ранее Дана Уайт допустил, что Нурмагомедов может завершить карьеру боем с Сен-Пьером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить