Сен-Пьер прокомментировал возможность боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал возможность проведения поединка с действующим обладателем пояса в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я поддерживаю форму, но не потому, что готовлюсь к поединку. Мне просто нравится быть в форме. Должен сказать, я ещё не в идеальном состоянии. Если у меня будет бой, надо будет пройти тренировочный лагерь. Не так давно меня ввели в Зал славы, я завершил карьеру и чувствую себя превосходно. Если у промоушена есть что мне предложить, пусть наберут мне. Они знают, где меня искать», — приводит слова Сен-Пьера RDS.

39-летний канадский боец официально завершил карьеру в 2019 году.

Ранее Дана Уайт допустил, что Нурмагомедов может завершить карьеру боем с Сен-Пьером.