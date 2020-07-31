Газизов ответил на заявление Юрана о своей причастности к его увольнению из «Химок»
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«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Хосепа Гвардиолу уволят из «Манчестер Сити», и что? Скажут, что Газизов через Александра Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.
Ранее Юран заявил, что его уволили из «Химок» по указанию гендиректора «Спартака».