Газизов ответил на заявление Юрана о своей причастности к его увольнению из «Химок»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал заявление Сергея Юрана о своей причастности к увольнению специалиста с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Хосепа Гвардиолу уволят из «Манчестер Сити», и что? Скажут, что Газизов через Александра Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее Юран заявил, что его уволили из «Химок» по указанию гендиректора «Спартака».