Черчесов назвал причины победы «Зенита» в чемпионате и Кубке России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил выигрыш «Зенитом» чемпионата и Кубка страны.

По мнению специалиста, петербуржцы сделали хорошие приобретения, укомплектовав состав очень качественными игроками, и перед паузой создали себе хороший отрыв.

«Отмечу и качественную работу тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком. Но важно было вот что: «Зенит» — единственный клуб, из которого во время пандемии не уехал ни один футболист домой. Все были в Санкт-Петербурге, под контролем, тренировались и наиболее профессионально отнеслись к делу в такой нестандартной ситуации. Как итог — собрали все титулы», — приводит слова наставника «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал о сборной СССР по футболу на Евро-1988.