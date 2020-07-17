Черчесов рассказал о сборной СССР по футболу на Евро-1988

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о национальной команде СССР на чемпионате Европы 1988 года, на котором сборная Советского Союза дошла до финала турнира.
Черчесов рассказал о сборной СССР по футболу на Евро-1988
  • Reuters

«Уровень сборной СССР образца 1988 года был очень высоким, хотя его никто и не оценивал. На футбол люди ходили у нас не потому, что хотели посмотреть на высокооплачиваемых игроков, а по зову души. Физическая готовность команды Лобановского была очень хорошей. В полуфинале итальянцы не знали, что противопоставить прессингу. Да и в финале функциональное состояние советских футболистов оказалось лучше, чем у голландцев. Судьбу решающего матча предрешили индивидуальный класс футболистов и всего несколько игровых моментов», — сказал Черчесов в программе «Моя игра» на телеканале «Матч ТВ».

Сборная СССР в 1988 году уступила в финале чемпионата Европы, который проходил в ФРГ, команде Нидерландов со счётом 0:2. Отличились в том матче Рууд Гуллит и Марко ван Бастен.

Ранее Черчесов высказался по поводу контрольных матчей сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить