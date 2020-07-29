Гурцкая: Газизов не проработает в «Спартаке» и года

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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая считает, что новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов проработает в клубе недолго.
Гурцкая: Газизов не проработает в «Спартаке» и года
  • © Пресс-служба ФК "Спартак"

«Я поспорил на бутылку коньяка, что Газизов не проработает и года. Он не даст результат, о котором мечтает Федун. Газизов всю жизнь работал в одной команде. Наверное, Шамиль считает, что состав у «Спартака» сильнее, чем у «Уфы». Но «Спартак» мог стать десятым, если бы не повезло в последнем туре с «Рубином», и при этом не хочет усиливать команду. За счёт какого ресурса они вдруг должны выстрелить? Может, Шамиль бы и угадал, если бы ему дали полномочия купить футболистов, соответствующих уровню «Спартака». Это должны быть игроки, которые стоят от €10 млн. В команду должны прийти хотя бы два таких игрока», — сказал Гурцкая в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

По итогам сезона-2019/20 «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Шамиль Газизов занял пост генерального директора клуба в июле 2020 года.

Ранее эксперт заявил, что «Спартак» могут спасти только два тренера — Бердыев и Слуцкий.

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