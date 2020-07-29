Эксперт: «Спартак» могут спасти только два тренера — Бердыев и Слуцкий

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая считает, что «Спартак» с нынешним составом сможет бороться за высокие места только под руководством Курбана Бердыева или Леонида Слуцкого.

«Верю ли, что Федун обратится к кандидатуре Бердыева? Если не будет, то в следующем сезоне будет бороться за 6—9-е место. Я думаю, что его команду могут спасти только два тренера. Первый — Бердыев, а второй — Слуцкий. Для Газизова нужен русскоговорящий тренер. Ему будет очень сложно работать с любым иностранцем», — сказал Гурцкая в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Также специалист добавил, что не считает экс-тренера «Локомотива» Юрия Сёмина подходящим кандидатом на должность тренера «Спартака».

«Спасет ли этот «Спартак» Юрий Палыч Сёмин? Не уверен. Бердыев и Слуцкий умеют работать с любым материалом. В нынешнем «Спартаке» очень плохой материал, чтобы делать заявления о Лиге чемпионов. Под этим заявлением ничего нет, это невозможно, это просто слова. А в конце года скажут, что они старались, но не получилось», — добавил Гурцкая.

В настоящее время «Спартаком» руководит немецкий специалист Доменико Тедеско, принявший команду в октябре 2019 года.

Ранее «Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт.