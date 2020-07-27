Ловрен заявил, что приложит все силы, чтобы заработать уважение фанатов «Зенита»

Хорватский защитник Деян Ловрен прокомментировал свой переход в петербургский «Зенит» из английского «Ливерпуля».

«Я счастлив и горд, что перешёл в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся. Я знал, что «Зенит» — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — ещё и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но ещё и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнёры. Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что уже оставил свой след в истории ЛЧ и теперь хочет передать свой опыт партнёрам по новой команде.

«Я буду стараться своей игрой и своей работой на тренировках заслужить уважение болельщиков. Понимаю, что это будет непросто, но я отдам все силы», — добавил 31-летний защитник.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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