Овечкин поделился ожиданиями от возвращения НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Сейчас мы все свежие. У нас нет травм и разных болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф. Это непередаваемая атмосфера в раздевалке, когда команда сплачивается перед большими матчами. Это ценная штука», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.

Ранее Овечкин заявил, что ему нравится настроение в раздевалке «Вашингтона» в преддверии возобновления НХЛ.