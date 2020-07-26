Овечкин поделился ожиданиями от возвращения НХЛ
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«Сейчас мы все свежие. У нас нет травм и разных болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф. Это непередаваемая атмосфера в раздевалке, когда команда сплачивается перед большими матчами. Это ценная штука», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.
Ранее Овечкин заявил, что ему нравится настроение в раздевалке «Вашингтона» в преддверии возобновления НХЛ.