Овечкин: мне нравится настроение в раздевалке «Вашингтона»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Команда с нетерпением ждёт отъезда в Торонто. Мы соскучились по хоккею. Конечно, будет тяжело находиться далеко от семьи. Но все понимают, зачем мы туда едем. Плюс, мне нравится настроение в раздевалке», — заявил Овечкин в интервью клубной пресс-службе.

Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.

Ранее сообщалось, что у вратаря «Вашингтона» Самсонова защемление нерва в спине.