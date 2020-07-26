Овечкин: мне нравится настроение в раздевалке «Вашингтона»
- Reuters
«Команда с нетерпением ждёт отъезда в Торонто. Мы соскучились по хоккею. Конечно, будет тяжело находиться далеко от семьи. Но все понимают, зачем мы туда едем. Плюс, мне нравится настроение в раздевалке», — заявил Овечкин в интервью клубной пресс-службе.
Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.
Ранее сообщалось, что у вратаря «Вашингтона» Самсонова защемление нерва в спине.