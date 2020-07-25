Дюков: решение о расширении РПЛ не было бы поддержано ни УЕФА, ни ФИФА

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд в настоящий момент неправильно.
Дюков: решение о расширении РПЛ не было бы поддержано ни УЕФА, ни ФИФА
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Во-первых, это было решение РПЛ, но я соглашусь ним, поскольку неправильно менять правила после того, как завершён турнир. Это нарушает целостность турнира и спортивный принцип. И, безусловно, это решение не было бы поддержано ни УЕФА, ни ФИФА», — заявил Дюков после финала Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0).

В настоящее время в РПЛ выступает 16 клубов, однако рассматривался вариант с увеличением численности команд до 18.

Ранее Дюков заявил, что «Химки» оказали достойное сопротивление «Зениту».

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