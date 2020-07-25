Дюков: решение о расширении РПЛ не было бы поддержано ни УЕФА, ни ФИФА
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
«Во-первых, это было решение РПЛ, но я соглашусь ним, поскольку неправильно менять правила после того, как завершён турнир. Это нарушает целостность турнира и спортивный принцип. И, безусловно, это решение не было бы поддержано ни УЕФА, ни ФИФА», — заявил Дюков после финала Кубка России «Зенит» — «Химки» (1:0).
В настоящее время в РПЛ выступает 16 клубов, однако рассматривался вариант с увеличением численности команд до 18.
Ранее Дюков заявил, что «Химки» оказали достойное сопротивление «Зениту».