Хусаинов: если принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает неслучайным большое количество судейских решений в пользу петербургского «Зенита» в матчах Российской премьер-лиги.
Хусаинов: если принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь
  • РИА Новости

«Случайностей быть не может. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь. Вспоминается матч года два назад. Судья — парень из МЧС — в конце игры абсолютно справедливо даёт вторую жёлтую защитнику «Зенита» Кришито. Он больше никогда не судил «Зенит». Его вообще отодвинули от судейства — посоветовали сосредоточиться на деятельности в МЧС. А Игоря Егорова из Нижнего Новгорода помните? «Зенит» играет с «Динамо». Егоров прекрасно ведёт игру. После первого тайма Спаллетти выбегает на поле и что-то ему выговаривает. А после матча Розетти заявляет: «Да, отсудил прекрасно, но мы предложили Егорову закончить с судейством из-за травмы», — сказал Хусаинов в интервью «ВсёПроСпорт.ру».

Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафован на 500 тыс. рублей за баннер в адрес Федуна.

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