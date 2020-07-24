«Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер в адрес Федуна

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал петербургский «Зенит» на 500 тыс. рублей за появление на трибуне баннера с изображением владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
«Зенит» оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер в адрес Федуна
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Об этом сообщает пресс-служба РФС. Также «Зенит» наказан условным закрытием девяти секторов на один домашний матч Кубка России. Испытательный срок составит два года.

После полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) болельщики хозяев вывесили баннер с изображением Федуна в качестве одного из героев британского сериала «Черное зеркало». На рисунке Федун смотрит с экрана разбитого телевизора на болельщиков своей команды.

Ранее глава РФС призвал «Зенит» и «Спартак» сделать глубокий вдох и успокоиться.

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