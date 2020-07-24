Феттель не хочет, чтобы Хэмилтон побил рекорд Шумахера по титулам

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Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель признался, что не хотел бы, чтобы шестикратный чемпион Льюис Хэмилтон превзошёл рекорд легендарного Михаэля Шумахера по числу чемпионских титулов.
Феттель не хочет, чтобы Хэмилтон побил рекорд Шумахера по титулам
  • Reuters

«Я надеялся, что мне удастся отнять несколько чемпионств у Льюиса, чтобы тот рекорд Михаэля остался непревзойдённым. Конечно, я и сам хотел добиться успеха, даже большего, чем добился Шумахер. К сожалению, мне это не удалось, но я достаточно зрелый пилот, чтобы определить причины и двигаться дальше», — приводит слова Феттеля GP Blog.

Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». На счету Хэмилтона уже шесть титулов, и он занимает второе место в истории чемпионата по данному показателю.

Ранее Берни Экклстоун ответил на критику Хэмилтона, заявившего, что не желающие активно бороться с расизмом проявляют тем самым своё невежество.

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