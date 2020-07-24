Феттель не хочет, чтобы Хэмилтон побил рекорд Шумахера по титулам
- Reuters
«Я надеялся, что мне удастся отнять несколько чемпионств у Льюиса, чтобы тот рекорд Михаэля остался непревзойдённым. Конечно, я и сам хотел добиться успеха, даже большего, чем добился Шумахер. К сожалению, мне это не удалось, но я достаточно зрелый пилот, чтобы определить причины и двигаться дальше», — приводит слова Феттеля GP Blog.
Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». На счету Хэмилтона уже шесть титулов, и он занимает второе место в истории чемпионата по данному показателю.
Ранее Берни Экклстоун ответил на критику Хэмилтона, заявившего, что не желающие активно бороться с расизмом проявляют тем самым своё невежество.