Экклстоун — Хэмилтону: не думай о том, какой у тебя цвет кожи, думай о том, какого цвета твой разум

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на критику шестикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, заявившего, что не желающие активно бороться с расизмом проявляют тем самым своё невежество.

«Льюис мог бы начать с информации о том, что люди с цветом кожи, отличным от белого, работают в командах и получают одинаковые возможности. Льюис, ты утверждаешь, что я необразован и невежественен. У меня такой же уровень образования, как и у тебя. Хотя я учился в школе во время последней войны и далеко не всегда в хороших условиях. Тебе повезло — потому что, если бы я получил надлежащее образование, «Формула-1», возможно, не была бы такой. Ты используешь её, чтобы получать выгоду. Я тоже в своё время преуспел в этом. Но я зарабатывал деньги ещё до того, как оказался в «Формуле-1», — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.

Бывший руководитель «Формулы-1» отметил, что если Хэмилтон выиграет ещё один чемпионат, то это произойдёт в первую очередь благодаря его таланту и труду.

«Не думай о том, какой у тебя цвет кожи. Думай о том, какого цвета твой разум. Мы все двигаемся одинаково — мы должны и думать так же. Не завидовать другим. Просто совершенствоваться и навёрстывать упущенное. Мы все чем-то отличаемся: некоторые из нас ниже или выше, стройнее или крупнее, лучше выглядят. Вот что мы имеем в итоге. Используйте это, чтобы ощутить самоудовлетворение, а не причинить боль другим», — добавил бывший руководитель «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что в FIA ответили на критику Хэмилтона по поводу недостаточно активной «борьбы с расизмом».