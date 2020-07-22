Уткин: худшего и слабейшего «Зенита», чем этот, просто не бывало

Известный спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал петербургский «Зенит», который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги сезона-2019/20.

«Я с большим вниманием слушаю то, что сейчас говорят о своей команде болельщики «Зенита» и его руководители. Они говорят о рекордном отрыве, о феноменальной убедительности победы, о рекорде голов для тандема форвардов, который установили Дзюба и Азмун. Друзья мои, это обаяние цифр совершенно обманчиво. У вас худший «Зенит» за новейшие времена. Худшего и слабейшего «Зенита» просто не бывало», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

По его мнению, то, что сейчас демонстрирует «Зенит» в своей игре, является его пиком, и сине-бело-голубые не способны показать что-то большее. Журналист также подчеркнул, что клуб с берегов Невы ставил все рекорды в нынешнем сезоне, находясь в неконкурентной среде.

«И дело в том, что эта оценка совершенно не изменится, даже если выяснится, что все судьи были кристально честны и мы все раздули страшную истерику вокруг несуществующей проблемы. Даже если все будут обожать «Зенит», а не ненавидеть, к чему всё больше и больше склоняется более или менее нейтральная публика», — добавил Уткин.

«Зенит» стал чемпионом России за четыре тура до конца первенства, что стало рекордом РПЛ.

Ранее Уткин прокомментировал высказывание Анны Семак, супруги главного тренера «Зенита» Сергея Семака, по поводу источников финансирования клуба.