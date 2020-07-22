Уткин: Сергей Семак заработал свои деньги честным трудом

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание Анны Семак, супруги главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, по поводу источников финансирования клуба.
Уткин: Сергей Семак заработал свои деньги честным трудом
  • РИА Новости

Анна Семак, отвечая на вопрос подписчика в Instagram, заявила, что «Зенит» не имеет никакого отношения к госбюджету и налогам россиян.

«Ей совершенно нет нужды объяснять, что за источники финансирования у «Зенита», причём даже если б она лучше в этом разбиралась — всё равно не стоило бы. И личный бизнес тут тоже ни при чём, потому что личный бизнес Анны, в чём бы он ни заключался, имеет семейные средства в качестве как минимум инвестиций, а деньги в семью приносит только муж. А сказать на самом деле достаточно одно, простое. Независимо ни от чего свои деньги Сергей Семак заработал честным трудом, на работе, право заниматься которой он доказывал и доказывает в конкурентной борьбе на открытом рынке услуг. И со всех его доходов много лет платились и платятся весомые налоги. А как человек тратит заработанное... Слать по произвольно выбранному адресу с таким вопросом. Хоть на парусной яхте слать», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. До этого он работал в «Уфе». Под его руководством петербургская команда уже дважды стала чемпионом РПЛ. «Уфа» с Семаком впервые в своей истории сумела квалифицироваться в Лигу Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что Семак обсудит с Миллером возможное возвращение Кокорина в «Зенит».

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