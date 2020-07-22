Малкин включён в топ-10 центрфорвардов в НХЛ по версии NHL Network

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошёл в десятку лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии экспертов NHL Network.

Первую позицию в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш». Третье место у ещё одного представителя «Эдмонтона» — Леона Драйзайтля.

Также в топ-10 попали Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джек Айкел («Баффало Сэйбрз»), Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Мика Зибанежад («Нью-Йорк Рейнджерс») и Александр Барков («Флорида Пантерз»).

Ранее Артемий Панарин удивился, что был номинирован на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».