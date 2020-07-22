Панарин удивлён номинациям на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»
- Reuters
«Я был крайне удивлён и особо не концентрировался на трофеях. Когда закончился сезон, честно говоря, я даже не рассчитывал куда-то номинироваться. Поэтому изумлён, что меня выдвинули и на эту, и на предыдущую номинацию. Но это больше хорошая новость для моих родных», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Панарин провёл 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков.
Ранее сообщалось, что Панарин вошёл в тройку претендентов на «Харт Трофи».