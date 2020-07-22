Панарин удивлён номинациям на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал своё попадание в финальную тройку претендентов на приз самому ценному игроку регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Харт Трофи» — и на награду самому выдающемуся игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Тед Линдсей Эворд».
Панарин удивлён номинациям на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»
  • Reuters

«Я был крайне удивлён и особо не концентрировался на трофеях. Когда закончился сезон, честно говоря, я даже не рассчитывал куда-то номинироваться. Поэтому изумлён, что меня выдвинули и на эту, и на предыдущую номинацию. Но это больше хорошая новость для моих родных», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Панарин провёл 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков. 

Ранее сообщалось, что Панарин вошёл в тройку претендентов на «Харт Трофи».

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