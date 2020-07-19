Сёмин отреагировал на слухи о назначении в «Урал»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о его назначении наставником екатеринбургского «Урала».
Сёмин отреагировал на слухи о назначении в «Урал»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Не могу ничего комментировать, просто нет никакой информации. Пока не знаю, когда вернусь к тренерской деятельности. Как надоест отдыхать, так и приступлю к работе», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» принял отставку Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить