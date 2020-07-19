Сёмин отреагировал на слухи о назначении в «Урал»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о его назначении наставником екатеринбургского «Урала».

«Не могу ничего комментировать, просто нет никакой информации. Пока не знаю, когда вернусь к тренерской деятельности. Как надоест отдыхать, так и приступлю к работе», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Сёмин покинул «Локомотив» 31 мая по истечении контракта с клубом, который под его руководством трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Вместо него на пост был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» принял отставку Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера.