Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера

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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что принял отставку Дмитрия Парфёнова с поста главного тренера команды после матча полуфинала Кубка России с «Химками».
Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Я принимаю отставку Парфёнова. Мы в последних трёх матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с «Локомотивом». Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру», — цитирует Иванова РИА Новости.

Он поблагодарил Парфёнова за работу, отметив, что ценит его как специалиста.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Ранее Парфёнов объяснил своё решение подать в отставку с поста главного тренера «Урала».

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