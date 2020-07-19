Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера
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- РИА Новости
«Я принимаю отставку Парфёнова. Мы в последних трёх матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с «Локомотивом». Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру», — цитирует Иванова РИА Новости.
Он поблагодарил Парфёнова за работу, отметив, что ценит его как специалиста.
«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».
Ранее Парфёнов объяснил своё решение подать в отставку с поста главного тренера «Урала».