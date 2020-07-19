Парфёнов объяснил своё решение подать в отставку с поста главного тренера «Урала»

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Дмитрий Парфёнов объяснил своё решение подать в отставку с поста главного тренера екатеринбургского «Урала» после матча с подмосковными «Химками» в полуфинале Кубка России по футболу.
Парфёнов объяснил своё решение подать в отставку с поста главного тренера «Урала»
  • РИА Новости

«Проиграли самый важный матч года, кто-то должен отвечать… Наверное, главный тренер должен ответить. После двух стандартов получили голы из ничего, здесь только наша концентрация. Нужно было выходить и выжимать. Нам оправдания нет, а «Химки» поздравляем», — цитирует Парфёнова Sport24.

45-летний специалист возглавлял «Урал» с мая 2018 года. Под его руководством команда в прошлом году дошла до финала Кубка России.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Ранее Сергей Юран заявил, что «Химки» доказали, что достойны играть в РПЛ.

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