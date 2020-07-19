Юран: «Химки» доказали, что достойны играть в РПЛ

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Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран считает, что после победы над екатеринбургским «Уралом» в полуфинале Кубка России по футболу его команда доказала, что достойна играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Юран: «Химки» доказали, что достойны играть в РПЛ
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«Мы доказали, что мы команда РПЛ, финалист кубка, поэтому мы однозначно будем играть в РПЛ. Команда «Химки» вышла в финал кубка, оставила многие команды за бортом и не выйдет в Премьер-лигу? Это абсурд», — цитирует Юрана Sport24.

По его словам, клубу уже выделили минимальные средства для игры в элитном дивизионе. Кроме того, он отметил, что было сложно готовить команду в условиях, когда пресса постоянно пишет, что клуб не будет играть в РПЛ.

«Мы доказали руководству МО и губернатору, что мы должны играть в Премьер-лиге», — подчеркнул Юран.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

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