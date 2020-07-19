Экс-гендиректор «Локомотива» отреагировал на выход «Химок» в финал Кубка России

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что победа «Химок» в полуфинале Кубка России по футболу над «Уралом» может помочь подмосковному клубу выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Химки» второй раз в истории выходят в финал Кубка России. Сейчас у руководства области и у инвесторов появляется мощный дополнительный аргумент в пользу решения о выходе всё-таки в РПЛ на следующий сезон. Пока решения нет, дверь открыта», — написал Геркус на своём Telegram-канале.

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал победу команды над «Уралом».