Гендиректор «Химок» — о выходе в финал КР: мы не мальчики для битья

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Генеральный директор подмосковного клуба «Химки» Василий Иванов прокомментировал победу команды над екатеринбургским «Уралом» в матче 1/2 финала Кубка России по футболу.
Гендиректор «Химок» — о выходе в финал КР: мы не мальчики для битья
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«Заслуженно победили, хорошо сыграли. Хочу поблагодарить тренерский штаб. Мы готовились к финалу при серьёзном психологическом давлении. Но штаб во главе с Сергеем Юраном сработал здорово. Это не чей-то багаж, а полностью заслуга нынешнего штаба. С удовольствием сыграем в финале со «Спартаком» или «Зенитом». Предпочтений нет. Все всё понимают. У нас есть шансы выиграть кубок. Почему нет? Мы не мальчики для битья, доказали это в предыдущих матчах», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

«Химки» победили «Урал» со счётом 3:1 и во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России по футболу, где сыграют с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Ранее Губерниев признался, что игра «Химок» в полуфинале Кубка России вызвала у него восторг.

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