Губерниев признался, что игра «Химок» в полуфинале Кубка России вызвала у него восторг

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу подмосковных «Химок» над екатеринбургским «Уралом» (3:1) в полуфинале Кубка России по футболу.

«Спонсоры, вы ещё не в «Химках»? Зря! ФК «Химки» — восторг и уважуха! Сергей Юран (главный тренер «Химок». — RT) — молодец, теперь ждём серьёзных спонсоров и дебюта в РПЛ! Бюджетные деньги просьба не трогать!» — написал Губерниев на своём Telegram-канале.

В финале Кубка России, который станет для «Химок» вторым в истории, подмосковная команда сыграет с победителем противостояния петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу.