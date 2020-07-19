«Монако» подтвердил отставку Морено с поста главного тренера

Французский футбольный клуб «Монако» объявил об отставке главного тренера команды Роберта Морено.

Об этом сообщается на сайте клуба.

«Наши пути разошлись раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял вызов. Вместе со своими помощниками Роберт с энтузиазмом и самоотверженностью сделал всё возможное, чтобы улучшить команду. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — сказал вице-президент «Монако» Олег Петров.

Морено возглавлял команду с декабря 2019 года.

В минувшем сезоне Лиги 1, который был досрочно завершён после 28 туров, монегаски заняли девятое место, набрав 40 очков.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Монако» станет экс-наставник «Баварии» Нико Ковач.