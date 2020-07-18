СМИ: Новым главным тренером «Монако» станет экс-наставник «Баварии»

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Новым главным тренером французского футбольного клуба «Монако» будет назначен Нико Ковач, который ранее возглавлял немецкую «Баварию».
СМИ: Новым главным тренером «Монако» станет экс-наставник «Баварии»
  • Reuters

Об этом сообщает L'Equipe

Ковач тренировал «Баварию» с лета 2018 года по ноябрь 2019-го. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

В минувшем сезоне Лиги 1, который был досрочно завершён после 28 туров, монегаски заняли девятое место, набрав 40 очков.

В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Роберт Морено, работавший в клубе с декабря 2019 года, отправлен в отставку.

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