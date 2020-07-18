СМИ: Новым главным тренером «Монако» станет экс-наставник «Баварии»
- Reuters
Об этом сообщает L'Equipe.
Ковач тренировал «Баварию» с лета 2018 года по ноябрь 2019-го. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
В минувшем сезоне Лиги 1, который был досрочно завершён после 28 туров, монегаски заняли девятое место, набрав 40 очков.
В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Роберт Морено, работавший в клубе с декабря 2019 года, отправлен в отставку.