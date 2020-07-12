Евсеев рассказал, почему несколько игроков «Уфы» пропустили матч с «Локомотивом»

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал отсутствие ряда игроков в заявке на матч 28-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».
Евсеев рассказал, почему несколько игроков «Уфы» пропустили матч с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Сыграли теми футболистами, которые у нас были. Многие вышли не на своих позициях. Правда ли, что у неприлетевшей группы футболистов коронавирус? У них травмы. Какие? Механические», — приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Уфа» завершился вничью (1:1).

Незадолго до старта встречи появилась информация о подозрении на коронавирус у нескольких игроков «Уфы», которую позже опроверг председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

Ранее сообщалось, что «Уфа» назначила временного гендиректора вместо Газизова.

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