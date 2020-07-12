Матч MLS «Ди Си Юнайтед» — «Торонто» перенесён из-за коронавируса

Матч североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) между «Ди Си Юнайтед» и «Торонто» перенесён из-за коронавируса у двух футболистов.

Как сообщает пресс-служба лиги, по результатам тестирования у одного из игроков есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией, а у другого тест не дал однозначного результата.

Таким образом, в целях обеспечения безопасности было решено перенести встречу, новая дата проведения будет объявлена дополнительно.

Сезон MLS возобновлён турниром MLS is Back, который проходит в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида, и в котором примут участие все 26 команд лиги. По его завершении будет возобновлён регулярный чемпионат.

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри встал на колено на 8 минут 46 секунд во время матча MLS в память о Джордже Флойде.