Матч MLS «Ди Си Юнайтед» — «Торонто» перенесён из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба лиги, по результатам тестирования у одного из игроков есть подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией, а у другого тест не дал однозначного результата.
Таким образом, в целях обеспечения безопасности было решено перенести встречу, новая дата проведения будет объявлена дополнительно.
Сезон MLS возобновлён турниром MLS is Back, который проходит в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида, и в котором примут участие все 26 команд лиги. По его завершении будет возобновлён регулярный чемпионат.
Ранее сообщалось, что Тьерри Анри встал на колено на 8 минут 46 секунд во время матча MLS в память о Джордже Флойде.