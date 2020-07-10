Анри встал на колено на 8 минут 46 секунд во время матча в память о Джордже Флойде

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Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны», а ныне главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри встал на колено во время матча в память о погибшем афроамериканце Джордже Флойде.
Анри встал на колено на 8 минут 46 секунд во время матча в память о Джордже Флойде
  • globallookpress.com
  • © Norbert Scanella

Во время игры с «Нью-Инглэнд Революшн» Анри в футболке с надписью Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») встал на колено на 8 минут 46 секунд. 

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. Это продолжалось 8 минут 46 секунд. После в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Ранее российский гонщик Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено на Гран-при Австрии.

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