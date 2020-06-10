Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля

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Североамериканская Высшая футбольная лига (MLS) объявила о предстоящем возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Футбольный сезон в MLS возобновится 8 июля
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, соревнования пройдут в спортивном комплексе ESPN Wide World в парке развлечений Disney World в Орландо, Флорида.

Сезон будет доигран в формате плей-офф, в котором все 26 команд будут поделены на шесть групп. По итогам групповой стадии в плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие команды, ставшие третьими.

Победитель турнира получит путёвку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Отмечается, что после завершения турнира будет возобновлён регулярный чемпионат MLS, а все очки, заработанные на групповом этапе турнира, будут зачтены в турнирную таблицу.

Ранее был обнародован предварительный календарь заключительного этапа сезона НБА, который пройдёт в Disney World.

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