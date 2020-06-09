СМИ: Обнародован предварительный календарь заключительного этапа сезона НБА

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Стал известен предварительный календарь матчей заключительного этапа сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который должен возобновиться в формате плей-офф с участием 22 команд.
СМИ: Обнародован предварительный календарь заключительного этапа сезона НБА
  • Reuters
  • © Kyle Terada-USA TODAY Sports

Об этом сообщает The Athletic. 

Отмечается, что первый этап состоится 16—17 августа. В этот период определятся обладатели последних, восьмых путёвок в плей-офф от каждой из конференций. 18 августа стартует первый раунд розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. 

Начало второго раунда запланировано на 1 сентября 2020 года, финал Западной и Восточной конференций — на 15 сентября. При этом финальная серия стартует 30 сентября.

Ранее бывший баскетболист Мэтт Барнс заявил, что многие игроки НБА хотели бы завершить прерванный в связи с пандемией коронавируса сезон из-за неблагоприятной психологической обстановки, связанной с жестокостью и расизмом в США.

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