Глава тренерского совета СБР прокомментировал уход Драчёва

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста главы организации.

«Уход Драчева, возможно, вызван тем, что он провёл консультации в министерстве спорта России и Государственной думе. Принял решение и принял, меньше крови будет. Могу сказать, что в части организации работы самого СБР не было отлажено ничего. Потому что было много вопросов в организационных делах, связанных со сборными, перебои в финансировании, и приходилось в последний момент решать эти вопросы на уровне регионов. Искать финансирование и отправлять наших спортсменов на соревнования за счёт регионов. А если говорить с внешней стороны, мне кажется, что он один не виноват во всех этих пробелах», — приводит слова Редькина РИА Новости.

Он отметил, что у Драчёва была команда, которую он пригласил к работе в СБР, которая, по сути дела и привела ситуацию в организации к её нынешнему состоянию.

«Я думаю, что были чисто организационные промахи в управлении СБР. А за подготовку спортсменов должны отвечать тренеры. Это, как говорится, их хлеб», — добавил функционер.

10 июля, за день до отчётно-выборной конференции СБР, Драчёв объявил об уходе с поста главы организации, который он занимал с 2018 года.

Теперь единственным кандидатом на должность остался Виктор Майгуров.

Ранее Александр Тихонов заявил, что не считает Майгурова достойной кандидатурой на пост главы СБР.