Тихонов не считает Майгурова достойной кандидатурой на пост главы СБР

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о кандидатуре Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов не считает Майгурова достойной кандидатурой на пост главы СБР
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Вчера я разговаривал с Иржи Гамзой. Майгуров пытался заручиться поддержкой первого вице-президента IBU. А Гамза сказал, что Майгурову на этой должности делать нечего, потому что он проявил себя с отрицательной стороны. Я удивляюсь: как такого человека ставить в СБР? В СССР Майгурова бы уже посадили. Круглов делает заголовок: «Настало время перемен». Каких перемен?» — цитирует Тихонова Sport24.

10 июля Владимир Драчёв объявил об уходе с поста главы СБР, который он занимал с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Драчёв не является провальным руководителем российского биатлона.

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