Губерниев: Драчёв не является провальным руководителем российского биатлона

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Ещё раз всем говорю: Драчёв не являлся провальным руководителем нашего биатлона, позитива было много, несмотря на трудности и хаос, и золото на чемпионате мира, первое за несколько лет для России, Логинов взял при Драчёве! Спасибо, Петрович, всегда жду в прямом эфире «Биатлона с Дмитрием Губерниевым», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Драчёв занимал пост главы СБР с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался об отставке Драчёва с поста главы СБР.