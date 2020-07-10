Тихонов высказался об отставке Драчёва с поста главы СБР

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России (СБР).
Тихонов высказался об отставке Драчёва с поста главы СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это принудительное решение! Я знаю людей из окружения Драчёва. Драчёв говорил, что не уйдёт ни в коем случае. Наверняка ему в Госдуме сказали и попросили об уходе. Как бы я охарактеризовал работу Драчёва? Минус в кубе! Прохвост! Столько вранья, долги за миллион. И ситуация с Логиновым — никто его не защитил!» — цитирует Тихонова Sport24.

Драчёв занимал пост главы СБР с 2018 года.

11 июля должна состояться отчётно-выборная конференция СБР, где выберут нового президента организации. Единственным кандидатом на должность остаётся Виктор Майгуров.

Ранее Драчёв объяснил уход с поста президента СБР.

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