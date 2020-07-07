Нигматуллин считает, что Гончаренко удалось перезагрузить ЦСКА

Бывший голкипер сборной России по футболу и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением по поводу отъезда главного тренера столичного ЦСКА Виктора Гончаренко в Белоруссию, после которого специалист вернулся к своим обязанностям и команда победила в двух матчах.

«У Гончаренко накипело. К сожалению, потом в семье тренера произошла трагедия. Пользуясь случаем, выражаю ему слова соболезнования. Тем не менее Виктору Михайловичу удалось перезагрузить команду, хотя многие, когда белорус уехал домой, сомневались, что это удастся сделать. Но в последних матчах, со «Спартаком» и «Ахматом», ЦСКА предстал совсем другим коллективом», — сказал Нигматуллин в интервью RT.

Он также выразил уверенность, что игроки ЦСКА поддержат Гончаренко, который пропустит матч с «Оренбугом» из-за смерти матери.

«Лучшей поддержкой в данной ситуации станут три очка. Вполне возможно, что отъезд Гончаренко в Белоруссию изначально был связан с трагедией в его семье, поэтому мне бы не хотелось обсуждать эту тему», — добавил Нигматуллин.

Ранее Нигматуллин выразил мнение, что пока «Локомотив» движется на багаже Юрия Сёмина.