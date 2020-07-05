Гвардиола уверен, что CAS отменит решение об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу возможного исключения клуба из еврокубков.

«Мы готовы. Я доверяю людям и очень уверен, что нам разрешат играть в Лиге чемпионов, потому что мы хотим играть в еврокубках в течение этих лет. 13 июля мы узнаем решение, которое, надеемся, позволит клубу — работникам, игрокам и всем сотрудникам — пытаться и дальше расти в ближайшие годы», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов за период с 2012 по 2016 год.

Ранее CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити».