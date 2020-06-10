CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити»

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Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил когда будет оглашён вердикт по поводу апелляции английского клуба «Манчестер Сити» на решение палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю на два года отстранить клуб от участия в еврокубках.
CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити»
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания прошли в формате видеоконференции 8—10 июня. Ожидается, что решение станет известно в первой половине июля.

Отмечается, что обе стороны процесса остались удовлетворены ходом прошедших слушаний.

В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов за период с 2012 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов АПЛ по стоимости составов.

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