CAS сообщил, когда объявит решение по апелляции «Манчестер Сити»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба CAS, слушания прошли в формате видеоконференции 8—10 июня. Ожидается, что решение станет известно в первой половине июля.
Отмечается, что обе стороны процесса остались удовлетворены ходом прошедших слушаний.
В феврале 2020 года УЕФА отстранил «Манчестер Сити» на два года от еврокубков и оштрафовал на €30 млн. Это решение было вынесено на основании анализа финансовых отчётов за период с 2012 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов АПЛ по стоимости составов.